22.12.2025 23:29:00
AMC’s stock sinks to a 6th straight record low, as ‘Avatar’ sequel’s big opening fails to impress
AMC Entertainment's stock falls to a sixth straight record low, after the disclosure of another debt-agreement amendment that involves the sale of shares.
