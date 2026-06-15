AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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15.06.2026 15:14:00

AMD: Neue alte Ryzens für Rechner mit billigerem DDR4-RAM

AMD bringt Varianten der Ryzen-3000- und Ryzen-4000-Chips von 2019/20 neu auf den Markt, die PCs und Notebooks mit billigerem DDR4-RAM ermöglichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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