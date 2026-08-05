AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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05.08.2026 08:22:02
AMD, Walt Disney And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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06.08.26
|Advanced Micro Devices – Ausblick kann sehr hohe Erwartungen nicht befriedigen (NewsTool)
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06.08.26
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05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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05.08.26
|AMD übertrifft mit Quartalszahlen die Analystenerwartungen - Aktie fällt dennoch (finanzen.at)
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05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
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05.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für AMD auf 590 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
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05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
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|05.08.26
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|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|AMD Sector Perform
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|05.08.26
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|05.08.26
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|27.07.26
|AMD Buy
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|06.08.26
|AMD Neutral
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|05.08.26
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|RBC Capital Markets
|24.07.26
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|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|414,70
|-2,85%
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|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
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