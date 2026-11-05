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05.11.2026 06:31:28
AMD (Advanced Micro Devices) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AMD (Advanced Micro Devices) lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,46 USD, nach 0,750 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 13,38 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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