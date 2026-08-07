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07.08.2026 06:31:29
AMD (Advanced Micro Devices) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,540 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,54 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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