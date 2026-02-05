05.02.2026 06:31:28

AMD (Advanced Micro Devices) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AMD (Advanced Micro Devices) hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,27 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7,66 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,65 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 34,64 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 34,34 Prozent gesteigert.

