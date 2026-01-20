AMD-Aktie: Experte analysiert NVIDIA-Rivalen und erwartet turbulentes Jahr 2026

2026 steht für Advanced Micro Devices (AMD) im Zeichen eines ambitionierten und turbulenten Vorstoßes ins KI-Geschäft.

• AMD will 2026 seine KI- und Rechenzentrums-Präsenz weiter ausbauen• Tech-Konzern strebt ein jährliches Umsatzwachstum von über 35 Prozent an• Partnerschaft mit OpenAI treibt das Wachstum voran

Der Marktführer in Sachen KI-Chips NVIDIA bekommt zunehmend Konkurrenz: 2025 konnte sich Advanced Micro Devices (AMD) als eigenständiger Akteur im KI-Geschäft positionieren. Durch mehrere wichtige KI-Aufträge etablierte sich AMD strategisch unabhängig, auch wenn NVIDIA weiterhin den Markt dominiert. 2026 könnte die Aktie daher eine potenziell turbulente Phase erleben, berichtet TheStreet.

Expansion im KI- und Hochleistungsbereich

Auf dem Financial Analyst Day am 11. November 2025 stellte AMD seine Pläne für ein langfristiges Wachstum vor, mit Fokus auf Rechenzentrum- und KI-Ausbau. Das Unternehmen setzt auf ein breites Portfolio aus Hardware, Software und Lösungen, um den gesamten Bereich von Rechenleistung bis KI-Infrastruktur abzudecken. Das Unternehmen strebt dabei eine jährliche Umsatzsteigerung von über 35 Prozent sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von mehr als 20 US-Dollar an.

Starkes Momentum dank neuer Partnerschaft

2025 war für AMD ein Jahr der ersten großen KI-Erfolge. Ein Wendepunkt war der Oktober: Besonders die Partnerschaft mit OpenAI führte im Oktober 2025 zu einem Kursanstieg der Aktie um 58,3 Prozent.

Umsatz und Finanzen

KI-Produkte dürften 2025 bereits 21 Prozent des Gesamtumsatzes ausgemacht haben, die Jahreserlöse schätzt TheStreet daneben auf rund 33 Milliarden US-Dollar. Im Bericht der Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 prognostiziert AMD selbst einen Umsatz von 9,6 Milliarden US-Dollar und eine Non-GAAP-Bruttomarge von 54,5 Prozent für das vierte Quartal 2025.

Laut Aussagen von AMD-CEO Lisa Su, soll der Marktanteil im KI-Segment zweistellig gesteigert werden, unterstützt von den MI300-Chips, berichtet TheStreet. Die Kennzahlen für das abgelaufene Quartal und Gesamtjahr wird AMD am 3. Februar veröffentlichen.

Eigenen Angaben zufolge peilt AMD für die kommenden drei bis fünf Jahre ein starkes Wachstum an: Im Rechenzentrums-Bereich plant das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von über 60 Prozent sowie mehr als 50 Prozent Marktanteil bei Server-CPUs, im KI-Segment soll das Wachstum sogar über 80 Prozent liegen.

Bernstein-Analystin Stacy Rasgon bezeichnete die Ziele als ambitioniert, da der Erfolg davon abhängt, ob AMD mit dem Helios-Rack-System von einem Nischen- zu einem führenden KI-Anbieter aufsteigen kann, berichtet Reuters.

Analystenmeinung und Wachstumsziele

Daten von TheStreet und TipRanks zufolge gehen die Einschätzungen der Wall Street zu AMD-Aktien deutlich auseinander: Goldman Sachs erwartet 210 US-Dollar, die Bank of America 260 US-Dollar, HSBC 310 US-Dollar, Wells Fargo 345 US-Dollar und Melius Research 380 US-Dollar. Das Konsensziel liegt bei 284,07 US-Dollar, was zum letzten Schlusskurs von 231,83 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 22,53 Prozent bedeutet (Stand: Schlusskurs vom 16. Januar 2026)

Aktie im Aufwind

Die AMD-Aktie stieg 2025 um 92,58 Prozent. Am Tag der Bekanntgabe des Data-Center-Umsatzziels von 100 Milliarden US-Dollar, um seine Position im wachsenden KI-Markt auszubauen, kletterte sie um 7 Prozent, heißt es weiter. Analysten sehen in den Partnerschaften mit OpenAI und Oracle sowie Gesprächen mit weiteren Hyperscalern ein solides Fundament, so ein Bericht auf Reuters.

