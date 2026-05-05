AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|Halbleitersektor im Fokus
|
05.05.2026 22:24:00
AMD-Aktie fester: Umsatz und Gewinn steigen in Q1
Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat der Halbleiterriese AMD einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Das Ergebnis je Aktie zog voin 0,44 US-Dollar vor Jahresfrist auf 0,84 US-Dollar je Anteilsschein an und unterbot damit die Analystenschätzungen, die bei 1,28 US-Dollar gelegen hatten.
Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und kletterte von 7,44 Milliarden US-Dollar auf 10,25 Milliarden US-Dollar. Damit erwirtschaftete AMD mehr, als am Markt erwartet worden war - Analysten hatten Erlöse von 9,88 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die AMD-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ bei 366,03 US-Dollar und damit 3,03 Prozent höher.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
17:22
|Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
04.05.26
|Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
29.04.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
27.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)