AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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Halbleitersektor im Fokus 05.05.2026 22:24:00

AMD-Aktie fester: Umsatz und Gewinn steigen in Q1

AMD-Aktie fester: Umsatz und Gewinn steigen in Q1

Der Halbleitersektor steht bereits seit geraumer Zeit im Anlegerfokus. Entsprechend gespannt hatten Anleger auf die AMD-Zahlen gewartet, die am Dienstag nachbörslich bekannt wurden.

Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat der Halbleiterriese AMD einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Das Ergebnis je Aktie zog voin 0,44 US-Dollar vor Jahresfrist auf 0,84 US-Dollar je Anteilsschein an und unterbot damit die Analystenschätzungen, die bei 1,28 US-Dollar gelegen hatten.

Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und kletterte von 7,44 Milliarden US-Dollar auf 10,25 Milliarden US-Dollar. Damit erwirtschaftete AMD mehr, als am Markt erwartet worden war - Analysten hatten Erlöse von 9,88 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die AMD-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ bei 366,03 US-Dollar und damit 3,03 Prozent höher.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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