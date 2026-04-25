AMD-Aktie im Höhenflug: Bewertung knackt 500-Milliarden-Dollar-Marke - das sollten Anleger wissen

AMD hat erstmals die Marke von 500 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung überschritten. Getrieben wird die Rally unter anderem von positiven Branchensignalen.

• AMD erreicht Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar• Starke Nachfrage nach Server-CPUs und KI-Infrastruktur treibt Kursentwicklung• Analysten sehen zusätzliches Potenzial durch Intel-Signale

AMD-Aktie erreicht historischen Meilenstein

Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) hat am Freitag eine neue Rekordmarke erreicht und erstmals eine Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar erreicht. Nach einem Kurssprung an der NASDAQ von letztlich 13,91 Prozent auf 347,81 US-Dollar belief sich der Börsenwert auf rund 567 Milliarden US-Dollar. Damit hat das Unternehmen diesen Schwellenwert laut MarketWatch weniger als sechs Jahre nach dem Überschreiten der 100-Milliarden-Dollar-Marke im August 2020 erreicht. Parallel zählt AMD damit inzwischen zu einer kleinen Gruppe besonders hoch bewerteter US-Unternehmen: Nur 17 Konzerne hatten zum Zeitpunkt der Erhebung einen Marktwert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar.

Dynamik durch KI und CPU-Nachfrage

Treiber für die zuletzt starke Kursentwicklung - ein Plus von rund 71 Prozent innerhalb der letzten vier Wochen - ist laut Marktbeobachtung vor allem die Kombination aus KI-getriebener Nachfrage und einer spürbaren Verknappung im CPU-Bereich.

Während AMD bereits im Wettbewerb um KI-Grafikprozessoren Fuß gefasst hat, gewinnt nun vor allem das Geschäft mit Server-CPUs an Bedeutung. Hintergrund ist die zunehmende Nutzung sogenannter agentischer KI-Anwendungen, die den Bedarf an Rechenleistung auf CPU-Ebene deutlich erhöht und zu Engpässen auf der Angebotsseite geführt hat, berichtet MarketWatch.

Branchensignale stützen Marktbild

Auch die Ergebnisse von Intel haben zuletzt Hinweise auf eine anhaltend starke Nachfrage im CPU-Markt geliefert. Analyst Gil Luria von D.A. Davidson wertet dies als Bestätigung eines klaren Aufwärtstrends in diesem Segment und hob seine Einschätzung für AMD von "neutral" auf "Kaufen" an. "Wir gingen davon aus, dass CPUs der nächste große Engpass sein würden, aber Intels Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich dies bereits in einem sehr deutlichen Aufwärtstrend niederschlägt", zitiert MarketWatch Luria.

Vor dem Hintergrund der starken Intel-Zahlen sieht Luria zudem weiteres Potenzial im Vorfeld der AMD-Quartalszahlen, die am 5. Mai erwartet werden. Zusätzlich könnte AMD von der angespannten Marktsituation profitieren, indem höhere Preise für Server-CPUs durchgesetzt werden, was die Margen unterstützen würde, solange die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Wettbewerb und strategische Ausrichtung

Auch Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore sieht AMD und Intel laut MarketWatch als zentrale Profiteure der steigenden CPU-Nachfrage, hebt jedoch hervor, dass AMD durch seine Produktqualität Vorteile im Wettbewerb haben könnte. Mittelfristig erwartet er, dass AMD Marktanteile im Bereich Allzweck-CPUs ausbauen kann, insbesondere mit Blick auf kommende Serverprozessoren der EPYC-Serie, bekannt als "Venice".

Gleichzeitig bleibt der Fokus der Investoren laut Einschätzung des Analysten weniger auf CPUs als auf dem GPU-Geschäft. Hier stehen insbesondere neue Entwicklungen wie die Instinct-MI455-Beschleuniger im Mittelpunkt, die auch in Kooperationen mit großen Cloud-Anbietern eingesetzt werden sollen.

KI-Geschäft bleibt zentraler Wachstumstreiber

Strategisch bleibt das GPU-Geschäft für AMD entscheidend. Das Unternehmen hat bereits umfangreiche Partnerschaften im KI-Segment aufgebaut, darunter eine mehrjährige Vereinbarung mit Meta Platforms über GPU-Kapazitäten im Umfang von bis zu 6 Gigawatt. Zuvor wurde zudem eine ähnliche Zusammenarbeit mit OpenAI bekanntgegeben.

Für Anleger ergibt sich damit ein Bild aus starker kurzfristiger Marktdynamik, steigender Bewertung und gleichzeitig klaren strukturellen Wachstumstreibern im KI- und CPU-Geschäft, die jedoch im Wettbewerb mit anderen Halbleiterunternehmen weiter unter Beobachtung stehen.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at