Ergebnisse präsentiert 03.02.2026 22:26:00

AMD-Aktie verliert dennoch: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet

AMD-Aktie verliert dennoch: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet

AMD hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr vorgelegt - so hat der Chipriese abgeschnitten.

Im Durchschnitt hatten Analysten für AMD im vierten Quartal 2025 einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,32 US-Dollar erwartet. Tatsächlich verdiente AMD im Berichtsquartal 1,53 US-Dollar je Anteilsschein, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,09 US-Dollar je Aktie vermeldet worden war (Non-GAAP).

Beim Umsatz ging es für den NVIDIA-Konkurrenten im abgelaufenen Jahresviertel von 7,66 Milliarden US-Dollar auf 10,27 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten einen Zuwachs auf 9,67 Milliarden US-Dollar erwartet.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete AMD einen Non-GAAP-Gewinn von 4,17 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 3,98 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr 3,31 US-Dollar betragen hatten. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 34,09 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte der Halbleiterkonzern jedoch 34,63 Milliarden US-Dollar um - nach 25,79 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die AMD-Aktie zeitweise um 3,86 Prozent auf 232,76 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

AMD-Aktie im Minus: Berichte über mögliche Milliardeninvestitionen in Google-Chips belasten

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

