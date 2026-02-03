AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|Ergebnisse präsentiert
|
03.02.2026 22:26:00
AMD-Aktie verliert dennoch: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet
Beim Umsatz ging es für den NVIDIA-Konkurrenten im abgelaufenen Jahresviertel von 7,66 Milliarden US-Dollar auf 10,27 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten einen Zuwachs auf 9,67 Milliarden US-Dollar erwartet.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete AMD einen Non-GAAP-Gewinn von 4,17 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 3,98 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr 3,31 US-Dollar betragen hatten. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 34,09 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte der Halbleiterkonzern jedoch 34,63 Milliarden US-Dollar um - nach 25,79 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die AMD-Aktie zeitweise um 3,86 Prozent auf 232,76 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|205,00
|-1,66%
