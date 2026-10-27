AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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27.10.2026 16:15:00
AMD and Nvidia Split the AI Chip Market. 1 Stock Is Far Cheaper Today.
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Nvidia (NASDAQ: NVDA) are two of the biggest names in the artificial intelligence (AI) chip market. Their graphics processing units (GPUs) are the most popular options, and each is growing rapidly. However, from an investment standpoint, they are fundamentally different, especially when price tags are considered.
Nvidia is far cheaper than AMD, and this is something that investors can't ignore. I think that makes Nvidia the superior buy, but is there more to this picture? Let's take a look.
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