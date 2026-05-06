KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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06.05.2026 23:11:58

AMD befeuert KI-Fantasien: Wall Street eilt zu neuen Rekorden

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges treibt die Wall Street auf neue Allzeithochs. Wichtigster Impuls sind die stark gefallenen Ölpreise. Außerdem sorgen erfreuliche Zahlen aus der KI-Branche für Kauflaune.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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