KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.05.2026 23:11:58
AMD befeuert KI-Fantasien: Wall Street eilt zu neuen Rekorden
Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges treibt die Wall Street auf neue Allzeithochs. Wichtigster Impuls sind die stark gefallenen Ölpreise. Außerdem sorgen erfreuliche Zahlen aus der KI-Branche für Kauflaune.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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