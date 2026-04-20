AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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20.04.2026 14:30:00
AMD bringt Ryzen 7 5800X3D angeblich zum 10-jährigen AM4-Geburtstag zurück
Der beliebte Achtkern-Prozessor Ryzen 7 5800X3D könnte bald wieder im Handel aufschlagen. AMD soll eine Jubiläumsversion vorbereiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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