AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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20.04.2026 14:30:00

AMD bringt Ryzen 7 5800X3D angeblich zum 10-jährigen AM4-Geburtstag zurück

Der beliebte Achtkern-Prozessor Ryzen 7 5800X3D könnte bald wieder im Handel aufschlagen. AMD soll eine Jubiläumsversion vorbereiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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