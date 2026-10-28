AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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28.10.2026 05:00:00
AMD CFO Delivers Bullish Update That Investors Will Want to Hear
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock has seen huge gains recently. The company's share price has risen 142% across 2026's trading, and it's up more than 330% over the last five years.
AMD stock has seen strong valuation gains amid expectations that central processing units (CPUs) will play a growing role in artificial intelligence (AI) computing and that the company can gain ground in the graphics processing unit (GPU) market. With these potential catalysts in mind, recent comments from Chief Financial Officer Jean Hu point to big growth opportunities for the company.
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