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05.09.2026 23:43:01

AMD Committed Up to $5 Billion to Anthropic, and Anthropic's IPO Prospectus Is Reportedly Days Away

When Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) announced its Anthropic partnership in late July, two commitments stood out. Anthropic agreed to deploy up to 2 gigawatts of AMD Instinct MI450 series graphics processing units (GPUs), with deployment of the first gigawatt set to begin in the first half of 2027. And AMD committed to invest up to $5 billion in the artificial intelligence (AI) company behind the Claude models.The second commitment is about to get easier to measure. Anthropic plans to publish its initial public offering (IPO) prospectus after the Labor Day holiday on Monday, with a listing as soon as late September or early October, The Information reported late last month.What does AMD hold today, then? Not a stake, at least not yet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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