AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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16.11.2026 12:03:02

AMD Earnings: What Wall Street Missed

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) just delivered record earnings, but investors sent its stock sharply lower. With data center revenue nearly doubling and management forecasting more than 80% growth in 2027, AMD's next phase could be extraordinary. The question is whether its $17 billion fourth-quarter target proves the market wrong or exposes the risks behind its premium valuation.

Stock prices used were the market prices of Nov. 6, 2026. The video was published on Nov. 15, 2026.

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