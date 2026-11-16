AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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16.11.2026 12:03:02
AMD Earnings: What Wall Street Missed
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) just delivered record earnings, but investors sent its stock sharply lower. With data center revenue nearly doubling and management forecasting more than 80% growth in 2027, AMD's next phase could be extraordinary. The question is whether its $17 billion fourth-quarter target proves the market wrong or exposes the risks behind its premium valuation.
Stock prices used were the market prices of Nov. 6, 2026. The video was published on Nov. 15, 2026.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
13.11.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|458,60
|-5,98%
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