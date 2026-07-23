Millennium HealthCare Aktie
WKN DE: A1JDFE / ISIN: US60040L1098
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23.07.2026 19:34:00
AMD Epyc 9006: Zen-6-Generation der Serverprozessoren bringt neue Varianten
AMD-CPUs für Server mit Zen-6-Technik bieten bis zu 256 Kerne oder besonders hohen Takt sowie PCIe 6.0. Sie steuern bis zu 16 RAM-Kanäle oder LPDDR an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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