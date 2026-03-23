AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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23.03.2026 10:39:52
AMD Eyes Massive Upstage Deal As Korean AI Startup Seeks Nvidia Alternatives
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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19.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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18.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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18.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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18.03.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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11.03.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
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|Bernstein Research
|05.11.25
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|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
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|Bernstein Research
|22.04.25
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|Bernstein Research
|05.02.25
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|31.07.24
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|Bernstein Research
|31.07.24
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|JP Morgan Chase & Co.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|174,78
|0,14%
|NVIDIA Corp.
|151,14
|0,45%
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