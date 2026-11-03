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03.11.2026 22:27:12

AMD Forecasts 66% Q4 Growth on AI Chip Demand: Rapid Earnings Reaction

AMD (NASDAQ:AMD) grew third-quarter revenue 45% to a record $13.4 billion as data center sales nearly doubled. Shares rose about 6.5% in after-hours trading. AMD expects growth to speed up to roughly 66% next quarter, but it is spending heavily to get there, and cash hasn't caught up with profits yet.

Data center growth is lifting profits faster than sales. Chip design costs stay fairly fixed, so each extra dollar of GPU and server CPU sales drops mostly to profit. That pushed GAAP operating margin up 7 points from a year ago.

The catch is cash. AMD added about $3 billion of inventory in the quarter as it builds Helios rack systems and Venice chips for its fourth-quarter ramp. It also borrowed heavily, more than doubling its debt since June. If those products ship on schedule, the cash comes back, but if demand slips, AMD is left holding a lot of expensive stock.

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04.11.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
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