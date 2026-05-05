AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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06.05.2026 00:25:34
AMD forecasts quarterly revenue above expectations as AI chip demand stays strong
The company expects quarterly revenue of US$11.2 billion, plus or minus US$300 million, compared with estimates of US$10.52 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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