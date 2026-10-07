AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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07.10.2026 18:28:00
AMD Has a Credible Path to Challenge Its Biggest Competitor But There's a Catch
AMD (NASDAQ: AMD) is assembling GPUs, CPUs, networking, and software into a broader AI platform backed by some of the world's largest technology companies. The opportunity could reshape its Data Center business, but repeat deployments, ROCm adoption, margins, and free cash flow will determine how much economic value the strategy ultimately creates.
Stock prices used were the market prices of Sept. 22, 2026. The video was published on Oct. 3, 2026.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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30.09.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.09.26
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23.09.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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