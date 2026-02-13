AMD Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AMD Industries stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,17 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,880 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AMD Industries 379,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 449,1 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at