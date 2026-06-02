AMD Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AMD Industries stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AMD Industries 986,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 821,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,260 INR. Im Vorjahr waren 0,520 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,82 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at