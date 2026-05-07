AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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07.05.2026 15:00:00
AMD Instinct MI350P: Ultraschneller KI-Beschleuniger als PCI-Express-Karte
Instinct MI350P heißt die PCIe-Steckkarte, die AMDs aktuellen KI-Beschleuniger mit großem HBM3e-Speicher theoretisch auch normalen Rechnern zugänglich macht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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