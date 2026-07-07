AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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07.07.2026 08:58:00

AMD Is 11% Away From Joining the $1 Trillion Club. Could It Get There This Year?

AMD (NASDAQ: AMD) carries a market value of about $920 billion. To join the $1 trillion club -- the small group of companies worth 13 figures -- the stock needs to climb only about 11% from here. After the run it has been on, more than quadrupling off its 52-week low, that no longer sounds far-fetched.So could AMD close the final stretch and cross $1 trillion before the year is out?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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