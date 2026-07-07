AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
07.07.2026 08:58:00
AMD Is 11% Away From Joining the $1 Trillion Club. Could It Get There This Year?
AMD (NASDAQ: AMD) carries a market value of about $920 billion. To join the $1 trillion club -- the small group of companies worth 13 figures -- the stock needs to climb only about 11% from here. After the run it has been on, more than quadrupling off its 52-week low, that no longer sounds far-fetched.So could AMD close the final stretch and cross $1 trillion before the year is out?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
06.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 fester (finanzen.at)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
06.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
06.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)