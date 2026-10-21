AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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21.10.2026 16:30:00

AMD Is Betting $8.2 Billion on the Next Phase of AI

AMD (NASDAQ: AMD) is making an $8.2 billion bet on a future where AI moves beyond text and into robotics, simulation, and the physical world. Today, AMD has valuable insight into those emerging workloads, potentially shaping its chips and systems before demand becomes mainstream. The opportunity is enormous, but so is the execution challenge.

Stock prices used were the market prices of Sept. 30, 2026. The video was published on Oct. 19, 2026.

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14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
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05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 469,05 -4,73% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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