AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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21.10.2026 16:30:00
AMD Is Betting $8.2 Billion on the Next Phase of AI
AMD (NASDAQ: AMD) is making an $8.2 billion bet on a future where AI moves beyond text and into robotics, simulation, and the physical world. Today, AMD has valuable insight into those emerging workloads, potentially shaping its chips and systems before demand becomes mainstream. The opportunity is enormous, but so is the execution challenge.
Stock prices used were the market prices of Sept. 30, 2026. The video was published on Oct. 19, 2026.
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