Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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20.11.2026 21:30:02
AMD Is Down 26% and Intel Is Down 42%. Which AI Stock Is Worth Buying on the Dip?
The recent semiconductor sell-off has presented investors with potentially attractive buying opportunities as concerns surrounding artificial intelligence (AI) valuations weigh on the sector. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Intel (NASDAQ:INTC) have fallen approximately 26% and 42% from their respective recent highs.
AMD has established itself as a major supplier of high-performance computing products, capitalizing on growing demand for AI infrastructure. Intel, meanwhile, is pursuing an ambitious turnaround centered on restoring its competitive position in processor design and semiconductor manufacturing.
While both companies stand to benefit from continued investment in AI, their contrasting financial performance, capital requirements, and competitive positions present two distinct investment opportunities.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
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19.11.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
16.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|46,78
|-8,15%
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