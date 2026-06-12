AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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12.06.2026 18:04:00
AMD is seen as a CPU stock — but it’s gaining ground here, too
Wall Street is underestimating how much Meta will spend on AMD’s AI chips, a Citi analyst said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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