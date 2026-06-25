NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.06.2026 20:45:01
AMD Is Trading at 97 Times Forward Earnings While Nvidia Trades at 21 Times -- Someone's Valuation Model Is Wrong. Here's Who I Think It Is.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and AMD (NASDAQ: AMD) are the two largest producers of discrete GPUs. They both produce data center GPUs for the booming AI market. However, Nvidia often attracts more attention than AMD because it controls more than 90% of the discrete GPU market. AMD, which tries to compete against Nvidia with its cheaper chips, only holds a single-digit share. Nvidia also generates most of its revenue from its data center GPUs, but AMD still sells x86 CPUs for the slower-growth PC market. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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24.06.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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16.06.26
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16.06.26
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15.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus (finanzen.at)
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15.06.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
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15.06.26
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|AMD Outperform
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|06.05.26
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|DZ BANK
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|DZ BANK
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|01.06.26
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