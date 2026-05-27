AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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27.05.2026 19:45:00
AMD Is Up Nearly 300% Over the Past Year. Is It Still a Buy?
AMD (NASDAQ: AMD) has been an incredible stock to own over the past year. Its stock has risen more than 300%, making it one of the best-performing stocks in the market. After a run like that, it's sensible for investors to ask what's next.So, does AMD have more room to run? Or has it gotten a bit too hot? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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26.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schließt im Plus (finanzen.at)
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26.05.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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26.05.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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20.05.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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20.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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20.05.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
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20.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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20.05.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
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|Barclays Capital
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|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
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|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
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|DZ BANK
|06.05.26
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|06.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
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|Bernstein Research
|05.02.25
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|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|424,05
|-0,63%