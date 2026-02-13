AMD Aktie

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

13.02.2026 03:00:00

AMD Just Announced a Huge Turnaround. Is It a Buy?

AMD (NASDAQ: AMD) has been a great stock to own since 2025. Its stock is up around 60% since then, outperforming Nvidia over the same time frame. Up until a few days ago, AMD's stock was up over 100% during the same time frame, but it cratered after the company's fourth-quarter earnings announcement.If I presented you the numbers, you may question why the sell-off occurred in the first place, as it looks like AMD has started the turnaround it told investors about months ago. Is this your buying opportunity? Or should you stay patient for a deeper decline?Image source: AMD.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
