AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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22.09.2026 16:12:01

AMD Just Crossed $1 Trillion. Is it Still Worth Buying Now?

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) shares rose by 10% on Monday to a new all-time high of more than $615. This pushed the chipmaker's market cap above $1 trillion for the first time ever. The stock is now up by more than 180% year-to-date, and that's on top of an already impressive performance in 2025.

It's historically been a mistake to bet against AMD, at least since Lisa Su became CEO. The company was thought of as a distant also-ran to Intel (NASDAQ:INTC) a decade ago. And it was thought of as a very distant second in the AI chip race to Nvidia (NASDAQ:NVDA) until very recently. But the company has shown that it's a legitimate player and serious competitor to both industry giants.

Image source: Getty Images.

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 538,50 0,34% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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