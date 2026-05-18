AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
18.05.2026 17:45:00
AMD Just Delivered Fantastic News to Marvell Stock Investors
In a recent disclosure from its latest 13F filing, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) revealed a new equity stake in Marvell Technology (NASDAQ: MRVL). Valued at roughly $6.5 million, the position is modest for a company of AMD's scale. Nevertheless, AMD's investment in Marvell carries symbolic weight.It underscores that success in artificial intelligence (AI) is supported not only by raw compute power, but also by a web of connectivity that stitches clusters of AI accelerators into high-performance systems.Let's examine Marvell's increasing relevance to AI and the strategic logic behind major engagement from graphics processing unit (GPU) architects. From there, we'll take a look at Marvell's valuation trends throughout 2026 to determine whether the stock is a smart buy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
15.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.05.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
08.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
08.05.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|354,55
|-2,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump schürt Sorgen vor Iran-Eskalation: US-Börsen mit Verlusten -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes weisen negative Vorzeichen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.