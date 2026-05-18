AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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18.05.2026 17:45:00

AMD Just Delivered Fantastic News to Marvell Stock Investors

In a recent disclosure from its latest 13F filing, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) revealed a new equity stake in Marvell Technology (NASDAQ: MRVL). Valued at roughly $6.5 million, the position is modest for a company of AMD's scale. Nevertheless, AMD's investment in Marvell carries symbolic weight.It underscores that success in artificial intelligence (AI) is supported not only by raw compute power, but also by a web of connectivity that stitches clusters of AI accelerators into high-performance systems.Let's examine Marvell's increasing relevance to AI and the strategic logic behind major engagement from graphics processing unit (GPU) architects. From there, we'll take a look at Marvell's valuation trends throughout 2026 to determine whether the stock is a smart buy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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