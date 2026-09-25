NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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25.09.2026 13:03:00

AMD Just Joined Nvidia in the $1 Trillion Club. At $614, Wall Street Is Paying Too Much for a Distant No. 2.

The trillion-dollar club just ushered in its newest member. As of midday trading on Sept. 23, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) boasts a market cap of $1 trillion. AMD now joins Nvidia (NASDAQ: NVDA), Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom, Samsung, and Micron Technology as the semiconductor stocks with a trillion-dollar valuation.

This is the kind of milestone that makes some people stop thinking and start buying blindly. Here's the thing: AMD is not Nvidia. It is the distant No. 2 in the artificial intelligence (AI) accelerator market, and at its current price point, Wall Street is paying a premium as if the gap is about to vanish. Let me explain why it's not.

Image source: The Motley Fool.

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 552,80 -0,27% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
NVIDIA Corp. 196,98 -0,28% NVIDIA Corp.

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