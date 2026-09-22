AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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22.09.2026 13:05:01

AMD Just Joined the $1 Trillion Club. Here's Why Investors Are Betting Big on the Chipmaker.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) hit a major milestone on Sept. 21, surpassing the $1 trillion market capitalization mark. AMD becomes the fourth chipmaker in the rarefied club, joining Nvidia, Broadcom, and Micron Technology.

AMD shares have been on a huge run, jumping 187% so far this year and 23% in the last week as the semiconductor sector rebounds. And while the company has long toiled in Nvidia's formidable shadow, investors are finding plenty to like about the company and its role in the growth of artificial intelligence.

Image source: AMD.

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 529,30 -1,38% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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