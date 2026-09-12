AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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12.09.2026 14:19:01
AMD Just Raised the Top of the Company's 2030 Market to $3 Trillion
When a company adds as much as a trillion dollars to its own market forecast, investors tend to notice. At Citi's 2026 Global TMT Conference on Tuesday, Sept. 8, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) chief financial officer Jean Hu told investors the company's total addressable market could reach $2 trillion to $3 trillion by 2030.
The low end of that range wasn't news. Since its Advancing AI event in late July, AMD had been telling investors its addressable market was headed to about $2 trillion in 2030, on chip demand spanning data centers, PCs, and embedded products.
What changed on Tuesday was the top. Hu stretched it by as much as a trillion dollars.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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09.09.26
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02.09.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|444,30
|2,60%
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