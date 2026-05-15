AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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15.05.2026 16:54:00
AMD macht fast so viel Umsatz mit Serverprozessoren wie Intel
Fast jeder dritte Serverprozessor mit x86-Architektur stammte zuletzt von AMD. Aufgrund höherer Preise ist der Umsatzanteil noch höher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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