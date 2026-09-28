AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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28.09.2026 23:37:00
AMD makes a big bet on the next era of AI with World Labs acquisition
The chip maker is acquiring World Labs and adding AI pioneer Fei-Fei Li as its chief scientist.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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28.09.26
|AMD to buy Fei-Fei Li’s AI start-up for $8bn (Financial Times)
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28.09.26
|Öl, Benzin, AMD, SAP, Nvidia, Micron, Gold, China-Aktien - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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21.09.26
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21.09.26
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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