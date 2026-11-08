AMD or Nvidia: Which AI Chip Stock Would I Buy With $1,000 Today?

AMD (NASDAQ: AMD) and Nvidia (NASDAQ: NVDA) are two of the largest competitors in the AI processor industry. The third primary one is Broadcom (NASDAQ: AVGO), but its niche in that segment differs from theirs. Nvidia and AMD compete in the same field, designing powerful general-purpose chips while Broadcom designs highly specialized computing units for specific AI workloads.

AMD's share price has more than doubled so far this year, seriously outperforming Nvidia, which is just about flat. However, what matters more for investors is what's ahead. So, if you've got $1,000 ready to invest, is AMD or Nvidia the better stock to buy today? I think it's clearly Nvidia, and the numbers speak for themselves.

Continue reading