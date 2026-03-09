AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
09.03.2026 16:00:00
AMD Ryzen AI Embedded P100: x86-CPU mit NPU für Edge- und Physical-AI
Für Roboter, Medizintechnik, Transportgeräte und smarte Überwachung bringt AMD eine länger lieferbare CPU, die dem Mobilprozessor Ryzen AI 400 ähnelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|173,66
|4,91%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.