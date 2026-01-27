AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
27.01.2026 14:01:00
AMD soll Intels Panther-Lake-GPU wenig entgegenzusetzen haben
Mainstream-Prozessoren von AMD sollen über Jahre hinweg kein großes GPU-Upgrade erhalten. Intel könnte ab 2028 Nvidia-GPUs integrieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
