AMD Stock Has Blown Past Nvidia This Year. Is It Still the Better Buy?

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) recently joined the trillion-dollar club, as the stock has been on an absolute tear this year, rising by nearly 190% thus far in 2026. By comparison, longtime rival Nvidia (NASDAQ:NVDA), which has a market cap of around $5.5 trillion, has risen at a more modest rate of 23%.

AMD is a fraction of the size of Nvidia, but it also isn't nearly as big in terms of the revenue or profit it generates. Is it still the better buy moving forward, or are investors better off going with Nvidia instead?

Image source: Getty Images.

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