AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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19.08.2026 11:00:00
AMD Stock Investors Need to See This
AMD (NASDAQ: AMD) is forecasting soft demand from the gaming and PC markets.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 15, 2026. The video was published on Aug.17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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14.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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14.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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14.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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12.08.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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11.08.26
|SpaceX, Nvidia, Alphabet, AMD, Siemens, Infineon - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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11.08.26
|SpaceX, Nvidia, Alphabet, AMD, Siemens, Infineon - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|05.08.26
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|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
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|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
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|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|399,70
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