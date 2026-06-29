AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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29.06.2026 19:45:00

AMD Stock Is Crushing Nvidia's in 2026. Will That Continue?

If you asked me which stock would have a better 2026, Nvidia (NASDAQ: NVDA) or Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), I would have said Nvidia without hesitation. If the only thing you had to look at were business results, you'd likely come to the same conclusion as my projection.However, the market is in love with AMD's stock, and it has trounced Nvidia's year-to-date performance. Since the start of 2026, AMD's stock has risen a jaw-dropping 144%. Nvidia has barely done anything, rising about 4%. Clearly, the market prefers AMD to Nvidia stock.But will that continue into the latter half of 2026? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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