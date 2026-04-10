AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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10.04.2026 17:00:00

AMD Stock Is Soaring This Morning. Here's Why Investors Are Excited

Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) were advancing this morning after investors regained some of their optimism that the tech sector will recover from its months-long decline. That sentiment was likely spurred by semiconductor manufacturer Taiwan Semiconductor reporting strong first-quarter sales growth. AMD shares were up by 6.4% as of 10:58 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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