AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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10.04.2026 17:00:00
AMD Stock Is Soaring This Morning. Here's Why Investors Are Excited
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) were advancing this morning after investors regained some of their optimism that the tech sector will recover from its months-long decline. That sentiment was likely spurred by semiconductor manufacturer Taiwan Semiconductor reporting strong first-quarter sales growth. AMD shares were up by 6.4% as of 10:58 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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10.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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10.04.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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10.04.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagmittag zu (finanzen.at)
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10.04.26
|Freitagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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10.04.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.04.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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06.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|24.02.26
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|05.11.25
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|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25