AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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10.05.2026 01:30:00
AMD Stock Is Up 320% Over the Past Year. Should Investors Shift Their Attention Away From Nvidia?
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) have rocketed more than 320% over the past year as investors have followed AMD's growth story in providing processors for agentic artificial intelligence (AI).The gains for Nvidia aren't anything to be embarrassed about; the stock has jumped 82% over the past 12 months, compared to the S&P 500's 32% gains.But the big disparity between AMD's and Nvidia's gains certainly has many investors wondering whether they should shift their attention away from Nvidia and toward AMD as it rises. If you're looking to diversify your AI hardware investments, then buying AMD could be a good idea. But completely ditching Nvidia probably isn't the best move.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|386,40
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|SHIFT Inc.
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