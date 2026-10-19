NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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19.10.2026 10:37:02
AMD Stock Is Up Over 140% This Year. I'd Still Buy It Before Its Nov. 3 Report.
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) shareholders have had a remarkable 2026. As of this writing, the stock is around $530, up more than 140% since the year started.
The last two weeks have been tougher. On Oct. 6, the stock closed at a record $649.42. Since then, it's dropped around 19%. And the pullback comes about two weeks before AMD reports third-quarter results on Tuesday, Nov. 3.
Is the stock worth buying before that report, or is it better to wait for management's update? I lean toward buying. Most of what the report has to show is already in AMD's own guidance.
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