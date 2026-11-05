AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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05.11.2026 05:17:01
AMD Stock Jumped After Its Report. I'd Wait for a Lower Price to Buy.
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) gave investors a big number on Tuesday, Nov. 3. Along with its third-quarter results, management said on the earnings call that it now expects revenue to rise over 80% in 2027. That's more than double the annual growth in the long-term model AMD set out at its financial analyst day last November.
Shares jumped. After closing Tuesday at $483.90, the stock gained about 7.5% in after-hours trading to roughly $520. The stock has given back most of that gain since, and at around $490 as I write, it's about 25% under $649.42, the record close on Oct. 6.
On Oct. 27, I wrote that I'd hold a small position in AMD through 2030, though I wouldn't expect the stock to triple again. The report doesn't change that long view. What it does change is how much weight I'd give next year's earnings -- enough to set a price on them.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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05.11.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich mit Kurseinbruch (finanzen.at)
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05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag unter Druck (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße (finanzen.at)
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05.11.26
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05.11.26
|Advanced Micro Devices – Ausblick begeistert Investoren (NewsTool)
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05.11.26
|Advanced Micro Devices – Ausblick begeistert Investoren (NewsTool)
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|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|386,00
|6,82%