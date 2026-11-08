AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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08.11.2026 01:38:02
AMD Stock Just Fell Below the Price I Said I'd Pay for It.
Shares of chipmaker Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) lost about 17% of their value in one session on Thursday, Nov. 5, closing at $404.40. The company itself didn't announce anything new that day.
Instead, chip stocks sold off across the board as election wins by candidates who vowed to limit artificial intelligence (AI) data centers fueled rising worries about the AI boom. The Philadelphia semiconductor index fell 12.3%, its worst day since March 2020.
After AMD's third-quarter results on Nov. 3, I wrote that I'd consider buying the stock if it traded around $480. That price was 30 times the non-GAAP (adjusted) earnings per share analysts expect AMD to post in 2027 on average, which is about $16. Thursday's close is around 16% below it.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
06.11.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|398,80
|10,36%
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