AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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07.11.2026 16:03:00

AMD Stock Popped After Earnings, Then Gave It All Back. Is It a Buy Now?

AMD (NASDAQ: AMD) reported third-quarter earnings on Nov. 3, and the stock rose sharply after hours, up around 8%. However, over the next day, the market was less and less impressed with the results, and AMD ended Nov. 4 up only about 1% -- less than the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) rose. So, what caused the market to change its mind after a strong reaction?

I think investors are looking at AMD as a whole, rather than just a single quarter.

The reality is that AMD's stock has risen tremendously fast this year, far outpacing its business growth. This mismatch has vaulted AMD's stock into expensive territory, and that reality is apparently becoming clear to investors.

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04.11.26 AMD Outperform Bernstein Research
04.11.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
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